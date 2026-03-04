بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

لندن (وكالات)



استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، على خلفية ما وصفته بدور طهران في التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان: إن وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، استدعى السفير سيد علي موسوي إلى مقر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في لندن.

وأوضح البيان أن «الاستدعاء جاء على خلفية دور إيران في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي بعد ما اعتبرته لندن «تصعيداً من جانب النظام الإيراني لمحاولاته جرّ المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً، من خلال مهاجمة دول لم تبادر إلى مهاجمته».

وأضافت الوزارة أن «هذا التصعيد يشكّل تهديداً واضحاً لأمن المنطقة ولمئات الآلاف من البريطانيين المقيمين فيها»، مؤكدةً أن «إيران يجب أن تُحاسب على أفعالها».

وشدّدت الحكومة البريطانية على أن «حماية الأمن القومي وسلامة الرعايا البريطانيين تبقى على رأس أولوياتها».