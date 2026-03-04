الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني
5 مارس 2026 03:57

لندن (وكالات)

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، على خلفية ما وصفته بدور طهران في التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان: إن وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، استدعى السفير سيد علي موسوي إلى مقر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في لندن.
وأوضح البيان أن «الاستدعاء جاء على خلفية دور إيران في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي بعد ما اعتبرته لندن «تصعيداً من جانب النظام الإيراني لمحاولاته جرّ المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً، من خلال مهاجمة دول لم تبادر إلى مهاجمته».
وأضافت الوزارة أن «هذا التصعيد يشكّل تهديداً واضحاً لأمن المنطقة ولمئات الآلاف من البريطانيين المقيمين فيها»، مؤكدةً أن «إيران يجب أن تُحاسب على أفعالها».
وشدّدت الحكومة البريطانية على أن «حماية الأمن القومي وسلامة الرعايا البريطانيين تبقى على رأس أولوياتها».

أخبار ذات صلة
البحرين تعلن تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني
إيران
وزارة الخارجية البريطانية
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
«مربان» يواجه «مسترياس نايت» في سباق الخيول بميدان
الرياضة
«مربان» يواجه «مسترياس نايت» في سباق الخيول بميدان
اليوم 11:55
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اقتصاد
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اليوم 11:48
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©