ماكرون يترأس اجتماع مجلس الدفاع لمناقشة تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

باريس (وكالات)



أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترأس اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي؛ لمناقشة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أدلت به المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأشارت بريجون إلى أن «الرئيس الفرنسي أطلق مبادرة لاستعادة حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو أمر ضروري لتوصيل 20 بالمئة من الغاز والنفط في العالم، كما نشر الموارد العسكرية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات شارل ديغول في البحر الأبيض المتوسط».

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن الأحد الماضي بعد اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الأول حول الأوضاع بالشرق الأوسط، أن فرنسا سترفع من مستوى دفاعها في الشرق الأوسط لحماية رعاياها وقواعدها، ولدعم دول المنطقة التي استهدفتها إيران.