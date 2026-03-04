الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا تعلن تحييد صاروخ باليستي قادم من إيران

حطام منظومة دفاع جوي تابعة لـ«الناتو» اعترضت صاروخاً إيرانياً في تركيا (رويترز)
5 مارس 2026 03:56

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أنه تم تحييد صاروخ باليستي كان متجهاً نحو المجال الجوي التركي من إيران.
وذكرت الوزارة في بيان أنه «تم رصد صاروخ باليستي أطلق من إيران، وكان متجهاً نحو المجال الجوي التركي بعد عبوره المجال الجوي العراقي والسوري».

وأضاف البيان أنه «تم تحييد الصاروخ في الوقت المناسب بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط».
وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن بلاده لن تتردد باتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي. وأشار إلى أن «الذخيرة أُطلقت من إيران ومرت عبر الأجواء العراقية والسورية متجهةً إلى ولاية هطاي داخل المجال الجوي التركي، وجرى تدميرها من قبل أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)». ولفت إلى أن جزءا من الذخيرة اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة «دورتيول» في هطاي، مبيناً عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات. وأضاف أن المؤسسات المعنية في تركيا تتابع التطورات لحظة بلحظة وبشكل منسق كامل. وقال: «إرادتنا وقدرتنا على ضمان أمن بلدنا وشعبنا العزيز في أعلى المستويات، سيتم اتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن أرضنا ومجالنا الجوي دون تردد».
واستدعت تركيا السفير الإيراني محمد حسن حبيب الله زادة إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية. 
وندد حلف ‌شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، بالاستهداف الإيراني لتركيا، مؤكداً وقوفه مع كل حلفائه.
 وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون ‌هارت، في تصريحات: «إن الحلف يدين استهداف إيران ‌لتركيا، وهو يقف بحزم مع كل الحلفاء، ومنهم تركيا في وقت تواصل ‌فيه إيران اعتداءاتها العشوائية ‌على المنطقة»، لافتة الانتباه إلى أن وضع الردع والدفاع لدى الحلف لا يزال قوياً في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي.

تركيا
الصواريخ الباليستية
إيران
العراق
سوريا
