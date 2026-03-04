هجوم بـ «مسيَّرات» على قاعدة أميركية في أربيل

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت ميليشيات عراقية مسلحة، أمس، استهداف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسرب من الطائرات المسيَّرة.

وقالت في بيان: «نفذنا هجوماً بسرب من الطائرات المسيَّرة استهدفت قاعدة أميركية قرب مطار أربيل».

في غضون ذلك، وجهت السفارة الأميركية في بغداد أمس، تنبيهاً أمنياً جديداً لرعاياها داخل العراق، نصحت فيه بشدة الرعايا الأميركيين بالمغادرة حالما تسمح الظروف بذلك أو البقاء في أماكن إقاماتهم حتى تصبح الظروف آمنة للمغادرة.

كما حثّت السفارة في بيان الأميركيين في العراق على التأكد من وجود مخزون كافٍ من الطعام والماء والأدوية، وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق أمراً لموظفي السفارة الأميركية غير الأساسيين بمغادرة العراق بسبب خطر النزاعات المسلحة.