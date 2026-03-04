الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
إنذار إسرائيلي لسكان جنوب لبنان بالتوجه إلى شمال الليطاني

إنذار إسرائيلي لسكان جنوب لبنان بالتوجه إلى شمال الليطاني
5 مارس 2026 03:58

بيروت (الاتحاد)

وجَّه الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً جديداً إلى سكان الجنوب اللبناني ويطالبهم بالتوجُّه إلى شمال نهر الليطاني.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية تهديد الجيش الذي دعا سكان الجنوب إلى إخلاء منازلهم فوراً والانتقال شمال نهر الليطاني.
يذكر أن «نهر الأولي» يقع عند مدخل مدينة صيدا ويفصل بين محافظة جبل لبنان والجنوب.
 وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أنها أحصت مقتل 72 شخصاً منذ تجدد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل يوم الاثنين الماضي، مع تأكيد السلطات أنها أدت إلى نزوح أكثر من 83 ألف شخص من منازلهم.
 وأوردت وزارة الصحة في بيان: أن «حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين، ارتفعت إلى 72 قتيلاً و437 جريحاً». 
 بدورها، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بأن «عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء 83847 شخصاً».
وتشن إسرائيل منذ الاثنين غارات واسعة النطاق على مناطق لبنانية عدة رداً على إطلاق «حزب الله»، صواريخ ومسيَّرات باتجاهها رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

