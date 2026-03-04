الجامعة العربية: الاعتداءات الإيرانية تعمق الشرخ بين إيران والجوار العربي

القاهرة (الاتحاد)



أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، واصفاً إياها بأنها خطأ استراتيجي بالغ يعمق الشرخ بين إيران والجوار العربي. وأكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يخلق حالة من العداوة غير المسبوقة، مؤكداً أنها ستترك آثاراً عميقة على مستقبل العلاقات في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أبو الغيط، أمس، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء على مبادئ حسن الجوار.

وشدد الأمين العام على عدم وجود أي تبرير مقبول لاستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى صراع ليس صراعها، مشيراً إلى أن عدة دول عربية بذلت جهوداً مستمرة لتجنب وقوع هذه الحرب الكارثية. وحذّر أبو الغيط من خطورة توسيع الصدام الحالي، داعياً إيران إلى التدارك الفوري ووقف الاعتداءات حالاً، وتصحيح الوضع مع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان، مؤكداً أن استمرار هذه السياسة يمثل خطأً استراتيجياً يهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله.