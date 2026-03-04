تواصل الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة

عواصم (الاتحاد)



تواصلت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في دول مجلس التعاون الخليجي لليوم الخامس على التوالي، حيث استهدفت بنى تحتية ومنشآت حيوية، أسفرت عن أضرار مادية، فيما تصدت الدفاعات الجوية في الدول المستهدفة لصواريخ وطائرات مسيَّرة في أجوائها.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن محاولة هجوم على مصفاة «رأس تنورة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله، أمس، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيّرة ولم تنتج عنه أضرار.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج.

بدورها، أعلنت قطر نجاحها في التصدي لاعتداء إيراني شنته 10 طائرات مسيّرة إلى جانب صاروخي كروز فجر أمس.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن وزارة الدفاع القطرية قولها في بيان لها: «إن قوات الدفاع الجوي الأميري القطري نجحت في التصدي لـ 6 طائرات مسيّرة، فيما نجحت القوات الجوية الأميرية القطرية في التصدي لطائرتين مسيَّرتين وصاروخي كروز، بينما نجحت القوات البحرية الأميرية القطرية في التصدي للطائرتين المسيَّرتين الأخريين».

‏‏وشدّدت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية، تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

وفي السياق، تمكّنت البحرية السلطانية العُمانية من إنقاذ طاقم سفينة شحن يضم 24 شخصاً، وذلك في استجابة سريعة لبلاغ يفيد بتعرض السفينة التي ترفع علم دولة مالطا لقصف بصاروخين بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم بنجاح، وتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، حيث تأكد أنهم جميعاً يتمتعون بصحة جيدة.

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: «إنه تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت فجر الأربعاء».

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «إنه تم التعامل مع هذه الأهداف المعادية وتدميرها»، لافتة إلى أنه نتج عن ذلك سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض على أحد المنازل السكنية.

وأكّد البيان استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء واجباتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها. وفي السياق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس، أن منظوماتها الدفاعية الجوية في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لصواريخ ومسيّرات العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر على المملكة، مؤكدةً تدمير 74 صاروخاً باليستياً و95 طائرة مسيّرة عدائية منذ بدء العدوان.

وطمأنت القيادة في بيان الجميع، أن الفرق الميدانية المختصة بكل جاهزية واستعداد، تباشر تأمين مواقع الاعتداءات، وبسرعة قصوى لضمان السلامة العامة، كما توضح أن منظوماتها الدفاعية الجوية على أهبة الاستعداد، وأتم الجاهزية.

وأهابت بضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر، حفاظاً على سلامتهم مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتناقل الشائعات، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وتجنب تصويرها.

كما أكّدت أن شن الاعتداءات العشوائية والمفرطة للصواريخ والمسيّرات في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يمثِّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والأخلاقيات الإنسانية، مشددة على احتفاظ المملكة بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للدفاع عن سيادتها وأمنها.