البحرين تعلن تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم

أعلنت مملكة البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية استهدفت أجواء ومياه وأراضي المملكة منذ بدء الاعتداء الغاشم.





وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن منظوماتها الدفاعية على أهبة الاستعداد والجاهزية دائماً للتعامل مع التهديدات كافة، مؤكدة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.





وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.