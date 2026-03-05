الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء نيبال صباح اليوم الخميس في أول انتخابات برلمانية منذ أن أطاحت انتفاضة العام الماضي بالحكومة. وجابت دوريات لقوات الأمن الشوارع وقامت بتأمين مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، بينما اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم. ومن بين 136 حزبا مسجلا لدى لجنة الانتخابات، يشارك 65 حزبا فقط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن اللجنة.

وأعلنت الحكومة عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام لإجراء الانتخابات. وسيبدأ فرز الأصوات في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن تظهر النتائج مطلع الأسبوع المقبل. وفقا للجنة الانتخابات، هناك ما يقرب من 19 مليون شخص يحق لهم التصويت. ويختار الناخبون بشكل مباشر 165 عضوا في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى في البرلمان.

وسيتم توزيع المقاعد الـ 110 المتبقية في المجلس المكون من 275 عضوا من خلال نظام التمثيل النسبي، الذي ترشح بموجبه الأحزاب السياسية النواب بناء على حصتها من الأصوات.