الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
5 مارس 2026 09:59

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء نيبال صباح اليوم الخميس في أول انتخابات برلمانية منذ أن أطاحت انتفاضة العام الماضي بالحكومة. وجابت دوريات لقوات الأمن الشوارع وقامت بتأمين مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، بينما اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم. ومن بين 136 حزبا مسجلا لدى لجنة الانتخابات، يشارك 65 حزبا فقط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن اللجنة.
وأعلنت الحكومة عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام لإجراء الانتخابات. وسيبدأ فرز الأصوات في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن تظهر النتائج مطلع الأسبوع المقبل. وفقا للجنة الانتخابات، هناك ما يقرب من 19 مليون شخص يحق لهم التصويت. ويختار الناخبون بشكل مباشر 165 عضوا في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى في البرلمان.
وسيتم توزيع المقاعد الـ 110 المتبقية في المجلس المكون من 275 عضوا من خلال نظام التمثيل النسبي، الذي ترشح بموجبه الأحزاب السياسية النواب بناء على حصتها من الأصوات.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع نيبال وتُعزّي في ضحايا حادث باص
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديموقراطية
المصدر: وكالات
الانتخابات البرلمانية
نيبال
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©