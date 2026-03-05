وزيرا خارجية تركيا وأميركا يبحثان التطورات في المنطقة

بحث وزيرا خارجية تركيا، هاكان فيدان، والولايات المتحدة ماركو روبيو، التطورات في المنطقة بما فيها محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني.

وقالت مصادر في الخارجية التركية لوكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الخميس، إن المباحثات جاءت في اتصال هاتفي بين فيدان وروبيو، أمس الأربعاء، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقشا مسألة الصاروخ الباليستي الذي تم تحييده في وقت سابق من أمس الأربعاء، بعدما جرى إطلاقه من إيران وتم رصده متجها نحو الأجواء التركية. وبدورها، أفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن روبيو، بحث مع فيدان، آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الأربعاء، تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).