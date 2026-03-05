الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البحرين تعلن تدمير 75 صاروخاً و123 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

البحرين تعلن تدمير 75 صاروخاً و123 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
5 مارس 2026 13:48

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، دمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 75 صاروخًا و123 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين اليوم، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة بالجميع؛ بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

المصدر: وام
طائرات مسيرة
صاروخ
البحرين
