ترامب: يجب أن أشارك في اختيار خلف خامنئي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​اليوم الخميس، ​إن الولايات ‌المتحدة ستلعب ⁠دورا ​في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز للأنباء، أن ‌عملية اختيار الزعيم ‌الجديد لا تزال في مراحلها الأولى

ومضى يقول "نريد ‌أن نشارك ​في عملية اختيار الشخص الذي سيقود إيران نحو ​المستقبل".

وأوضح "لسنا ‌مضطرين ⁠للعودة ‌كل ‌خمس سنوات ونكرر ⁠هذا الأمر... (نريد شخصا) ​يكون عظيما بالنسبة للشعب، وعظيما بالنسبة للبلاد".

كما صرّح الرئيس الأميركي لموقع "أكسيوس" الإخباري "ينبغي أن أشارك في الاختيار، كما حصل مع ديلسي" رودريغيز، رئيسة فنزويلا الحالية والتي خلفت نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوات أميركية ونقلته إلأى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب "نريد شخصا يجلب السلام لإيران".

وقتل المرشد الإيراني الأعلى في ضربات، السبت، مع بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي.