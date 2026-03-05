ترامب يدلي بتصريح بشأن اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال، في مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد" لذلك.

وأوضح ترامب "على زيلينسكي أن يتحرك ويتوصل إلى اتفاق".

وأضاف "أعتقد أن بوتين مستعد للتوصل إلى اتفاق".

تضغط واشنطن من أجل وضع حد للأزمة التي اندلعت في فبراير 2022، وتحولت منذ ذلك الحين إلى أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة آلاف القتلى ودمارا واسعا.

ولم تتمكن جولات سابقة من المفاوضات، التي قادتها الولايات المتحدة بين المسؤولين الروس والأوكرانيين، من التوصل إلى حل، بما في ذلك بشأن نقطة خلافية رئيسية متعلقة بالأراضي.