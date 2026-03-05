الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يدعو لمنع جر لبنان إلى الحرب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
5 مارس 2026 22:47

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه يناقش "خطة" مع مختلف الأطراف المعنية لمنع انزلاق لبنان مجددا إلى الحرب و"وضع حد للعمليات العسكرية".
وكتب ماكرون، عبر منصة "إكس" ردا على دعوة تلقاها بهذا الشأن من الرئيس اللبناني جوزيف عون "من أجل لبنان، يجب أن نتحرك. يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانزلاق مجددا إلى الحرب".
وبعد تواصله الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار ماكرون إلى أنه تحدث مجددا مع السلطات اللبنانية "لوضع خطة بهدف إنهاء العمليات العسكرية حاليا على جانبي الحدود".
كان اللبناني طلب من نظيره الفرنسي التدخل لمنع استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوردت الرئاسة، في بيان، أن عون أطلع ماكرون على "آخر التطورات المتعلقة بالوضع الأمني في لبنان، وطلب منه التدخل".

أخبار ذات صلة
منع أي نشاط عسكري أو أمني لـ«الحرس الثوري» في لبنان
إنذار إسرائيلي لسكان جنوب لبنان بالتوجه إلى شمال الليطاني
المصدر: آ ف ب
إمانويل ماكرون
لبنان
حرب
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©