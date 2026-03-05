ماكرون يدعو لمنع جر لبنان إلى الحرب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه يناقش "خطة" مع مختلف الأطراف المعنية لمنع انزلاق لبنان مجددا إلى الحرب و"وضع حد للعمليات العسكرية".

وكتب ماكرون، عبر منصة "إكس" ردا على دعوة تلقاها بهذا الشأن من الرئيس اللبناني جوزيف عون "من أجل لبنان، يجب أن نتحرك. يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانزلاق مجددا إلى الحرب".

وبعد تواصله الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار ماكرون إلى أنه تحدث مجددا مع السلطات اللبنانية "لوضع خطة بهدف إنهاء العمليات العسكرية حاليا على جانبي الحدود".

كان اللبناني طلب من نظيره الفرنسي التدخل لمنع استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوردت الرئاسة، في بيان، أن عون أطلع ماكرون على "آخر التطورات المتعلقة بالوضع الأمني في لبنان، وطلب منه التدخل".