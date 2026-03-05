فتح معبر رفح أمام سفر الدفعة الرابعة من المرضى

غزة (وكالات)

فُتِح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين، صباح أمس، أمام مغادرة المرضى والحالات الإنسانية وعودة العالقين إلى غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المتحدث باسم الهلال الأحمر رائد النمس قوله إنه تم تجهيز الدفعة الرابعة من الحالات الإنسانية التي تضم مرضى وجرحى ومصابين داخل الجمعية، وغادروا باتجاه معبر رفح البري الحدودي للسفر إلى مصر.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بـ«اصطفاف أسطول من سيارات الإسعاف بالجانب المصري لمعبر رفح تمهيداً لاستقبال المصابين الفلسطينيين»، مشيرة إلى تحرك الدفعة الرابعة من الفلسطينيين العائدين نحو معبر رفح من الجانب المصري استعداداً لدخول غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت أمس الأول، سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح، بعد إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية بإلغاء تنسيق مغادرة الدفعة الثالثة التي كان من المقرر خروجها لتلقي العلاج. وشهد معبر رفح، منذ إعادة افتتاحه يوم الاثنين الماضي، مغادرة 50 مريضاً ومصاباً فقط، بمن فيهم مرافقيهم، حيث غادر في اليوم الأول سبعة مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 مريضاً مع مرافقيهم، رغم حاجة نحو 18 ألفاً و500 مريض وجريح إلى تلقي العلاج في الخارج، وفق وكالة «وفا».