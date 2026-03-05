الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين تعتزم إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لخفض التصعيد

ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
6 مارس 2026 02:37

بكين (وكالات)

أعلنت الصين أمس، عزمها إرسال مبعوث خاص إلى منطقة الشرق الأوسط لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي قولها: إن بكين سترسل المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون إلى المنطقة لتعزيز محادثات السلام في الأيام القادمة، لافتةً إلى أن استمرار الحرب وتصاعد حدة الصراع لا يتماشى مع مصلحة أي طرف.
وأعربت: عن «اعتقاد الجانب الصيني بأن الحرب والقوة لا يمكن أن يحلا المشكلات بشكل جذري وأن الحوار والتفاوض يعدان السبيل الصحيح لحل المشكلات»، مؤكدةً ضرورة تسوية الخلافات بوساطة الوسائل السياسية والدبلوماسية.

