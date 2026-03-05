الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
روسيا تجدد تضامنها مع دول الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
6 مارس 2026 02:38

موسكو (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إلى إيقاف فوري للاعتداءات في الشرق الأوسط، مجدداً تضامن بلاده مع دول الخليج المتضررة من الاعتداءات الإيرانية.
وطالب لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتبني قرار يدعو إلى إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن «موسكو تعارض معاناة دول الخليج جراء التصعيد العسكري في المنطقة».
وأشار إلى أن «الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط تنطوي على عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي».
وأعرب لافروف: عن «أمله أن تنتهي الأزمة بإدراك جميع الأطراف حتمية التسوية»، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن «فرص تحقيق ذلك في الوقت الراهن تبدو ضئيلة». وفي سياق آخر، أعلنت روسيا أمس، أنها أجلت النساء والأطفال من سفارتها في إيران، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والأميركي منذ يوم السبت الماضي، بينما بقي طاقمها الدبلوماسي الأساسي.
وقالت السفارة في بيان: «في الثالث والرابع من مارس، أجلينا نساءنا وأطفالنا إلى روسيا». 
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو تأكيده أن الطاقم الأساسي لا يزال في السفارة.

