ترامب يعين مبعوثا خاصا إلى أميركا اللاتينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، "مبعوثة خاصة" إلى أميركا اللاتينية.

وقال ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، إن الوزيرة سيخلفها في 31 مارس الجاري، السناتور الجمهوري ماركواين مولين.

وأشار ترامب إلى أن نويم، البالغة 54 عاما، ستصبح مبعوثته الخاصة لمبادرة أمنية جديدة في نصف الكرة الغربي أطلق عليها اسم "درع الأميركتين".

وقال ترامب "لقد خدمتنا نويم جيدا، وحققت نتائج كثيرة ومذهلة (خصوصا على الحدود!)".

ووصف ترامب مولين بأنه "محارب من أنصار ترامب"، قائلا إنه سيكون "وزيرا متميزا للأمن الداخلي".

وسيخضع ترشيح مولين لموافقة مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية.

وأضاف ترامب "سيعمل ماركواين بلا كلل للحفاظ على أمن حدودنا ووقف جرائم المهاجرين ومنع القتلة وغيرهم من المجرمين من دخول بلادنا بطريقة غير شرعية، والقضاء على آفة المخدرات غير المشروعة، وجعل أميركا آمنة مجددا".