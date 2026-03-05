«الناتو»: إيران كانت على وشك أن تصبح تهديداً لأوروبا

بروكسل (وكالات)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، إن الحلف يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القضاء على القدرات النووية والصاروخية لإيران، معتبراً أن إيران كانت على وشك أن تصبح تهديداً لأوروبا أيضاً.

وأضاف: أن «أميركا تعرف ما تفعله»، مشيراً إلى أنه «من الصعب تقييم كيف سينتهي الوضع في إيران».

وتابع: «يجب التأكد من أن إيران لم تعد تشكل تهديداً»، وقال: إن «واقعة الصاروخ الذي اتجه نحو تركيا كانت خطيرة، ولكنها تظهر يقظة حلف شمال الأطلسي»، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 5 من ميثاق الحلف غير مناسبة في هذه الحالة.