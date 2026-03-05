الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الناتو»: إيران كانت على وشك أن تصبح تهديداً لأوروبا

مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو
6 مارس 2026 02:38

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب: نعتزم لعب دور كبير بتشكيل المشهد السياسي الإيراني
إيران و«إخوان السودان».. تحالف مشبوه يعمّق الصراعات الإقليمية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، إن الحلف يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القضاء على القدرات النووية والصاروخية لإيران، معتبراً أن إيران كانت على وشك أن تصبح تهديداً لأوروبا أيضاً.
وأضاف: أن «أميركا تعرف ما تفعله»، مشيراً إلى أنه «من الصعب تقييم كيف سينتهي الوضع في إيران».
وتابع: «يجب التأكد من أن إيران لم تعد تشكل تهديداً»، وقال: إن «واقعة الصاروخ الذي اتجه نحو تركيا كانت خطيرة، ولكنها تظهر يقظة حلف شمال الأطلسي»، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 5 من ميثاق الحلف غير مناسبة في هذه الحالة.

الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
إيران
مارك روته
أوروبا
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©