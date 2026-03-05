بريطانيا لا تستبعد الانضمام للهجوم على إيران

لندن (وكالات)

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أمس، إنه لا يستبعد أن تنضم بريطانيا إلى العمليات الهجومية على إيران، وحذّر من أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

وطالب ستارمر في تصريحات بضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في زيادة الإنفاق الدفاعي.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أدانت، يوم الثلاثاء الماضي، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وقالت إن «الهجمات غير مقبولة على الإطلاق».

وفي السياق، قال ستارمر، إنه من المقرر ⁠إرسال 4 طائرات مقاتلة إضافية ​من طراز «تايفون» إلى قطر ⁠في ​ظل تصاعد ​حدة الصراع.

وأضاف ستارمر في ​مؤتمر ⁠صحافي: «يمكنني ​إعلان ⁠إرسال 4 طائرات تايفون إضافية للانضمام ‌إلى سربنا في قطر لتعزيز عملياتنا الدفاعية في قطر والمنطقة».