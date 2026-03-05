الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بريطانيا لا تستبعد الانضمام للهجوم على إيران

كير ستارمر
6 مارس 2026 02:38

لندن (وكالات)

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أمس، إنه لا يستبعد أن تنضم بريطانيا إلى العمليات الهجومية على إيران، وحذّر من أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.
وطالب ستارمر في تصريحات بضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في زيادة الإنفاق الدفاعي.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أدانت، يوم الثلاثاء الماضي، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وقالت إن «الهجمات غير مقبولة على الإطلاق».
وفي السياق، قال ستارمر، إنه من المقرر ⁠إرسال 4 طائرات مقاتلة إضافية ​من طراز «تايفون» إلى قطر ⁠في ​ظل تصاعد ​حدة الصراع.
وأضاف ستارمر في ​مؤتمر ⁠صحافي: «يمكنني ​إعلان ⁠إرسال 4 طائرات تايفون إضافية للانضمام ‌إلى سربنا في قطر لتعزيز عملياتنا الدفاعية في قطر والمنطقة».

إيران
كير ستارمر
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء في بريطانيا
وزارة الخارجية البريطانية
إيفيت كوبر
