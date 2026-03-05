إسرائيل تعلن «مرحلة جديدة» في حربها على إيران

عواصم (وكالات)

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس، عن «مرحلة جديدة» من العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران، متوعدا بـ«مفاجآت أخرى» في الحرب.

وقال زامير في بيان متلفز: «بعد إتمام مرحلة الهجوم المباغت بنجاح، والتي حققنا خلالها التفوق الجوي وعطّلنا شبكة الصواريخ البالستية، ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من العملية».

وأضاف: «خلال هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام الإيراني وقدراته العسكرية، ولا تزال لدينا مفاجآت أخرى، لا أنوي الكشف عنها».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ، أمس، الموجة رقم 113 من الهجمات ضد بنى تحتية في غرب ووسط إيران.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: إن «الطائرات أسقطت كميات كبيرة من الذخائر على عشرات المواقع التي انطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة».

وأضاف: أن «الموجة 113 تأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، حيث جرى منذ بداية العملية ضرب مئات مواقع الإطلاق وتعطيل أكثر من 300 منصة، مع تركيز خاص على غرب إيران لتقليل الصواريخ المُطلَقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية».