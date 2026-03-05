ترامب: نعتزم لعب دور كبير بتشكيل المشهد السياسي الإيراني

عواصم (الاتحاد، وكالات)

اهتزت العاصمة الإيرانية بسبب هجمات صاروخية أمس، وذلك لليوم السادس على التوالي، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية «إسنا» بوقوع عدة انفجارات في شرق طهران.

وفي هذه الأثناء، أعلنت القوات المسلحة الإسرائيلية عن هجوم في منطقة صناعية على بعد حوالي 20 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة.

وحثت الإيرانيين، في منشور باللغة الفارسية على منصة «إكس»، على مغادرة المنطقة.

وبالنسبة للمناطق الأخرى التي تم قصفها في طهران، بما في ذلك الأحياء السكنية، لم تصدر القوات المسلحة أي تحذيرات.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة تعتزم لعب دور كبير في تشكيل المشهد السياسي الإيراني في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك باختيار «قيادة جديدة تعمل على بناء الدولة بشكل سليم من دون أسلحة نووية».

جاء ذلك في مقابلة أجراها ترامب مع صحيفة (بوليتيكو) الأميركية.

وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أميركية: إنه «يتوقع أن يكون له تأثير كبير على القيادة السياسة المستقبلية في إيران وإلا فلن يتم التوصل إلى أي تسوية لأننا لن نضطر لخوض هذه المعركة مرة أخرى».

وفي إجابة على سؤال بشأن المرشح المحتمل لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران بعد مقتل علي خامنئي، قال الرئيس الأميركي: «إنهم ينظرون الآن إلى الإبن مجتبى خامنئي»، معتبراً أن «السبب الذي دفع الأب علي خامنئي لعدم منحه المنصب هو عدم كفاءته».

وأكد ترامب: أن «الولايات المتحدة ستعمل مع الإيرانيين لمساعدتهم على اتخاذ القرار الصائب لأنه يريد تجنب وصول زعيم إيراني يؤدي إلى تكرار هذا الأمر خلال 10 سنوات».

وفيما يتعلق بسير العمليات القتالية الأميركية ضد إيران، قال ترامب: «نحن نقضي على تهديد كبير للولايات المتحدة، ونفعل ذلك بطريقة لم يسبق لها مثيل».

وشدد: على أن «الإيرانيين ليس لديهم أسطولاً بحرياً ولا قوة جوية ولا حتى قدرة على رصد المجال الجوي»، مؤكداً «تدمير كل شيء، راداراتهم مدمرة بالكامل، وجيشهم منهك».

وفي السياق، قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»: إن قدرة النظام الإيراني على التأثير في القوات الأميركية وشركائها في المنطقة «تتراجع بسرعة»، في حين تواصل القوة القتالية الأميركية التعزيز، ونشرت لقطات لعمليات استهداف لمنصات صواريخ وهناجر مقاتلات في إيران.

كما نفت «سنتكوم»، أمس، صحة التقارير المتداولة بشأن تحطم مقاتلة أميركية من طراز «إف 15 إي» داخل الأراضي الإيرانية فجر أمس الأول.

وقالت القيادة في منشور عبر منصة «إكس»: إن «الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحطم طائرة أميركية من طراز إف 15 إي في إيران لا أساس لها من الصحة».

وأكدت: أن «هذه التقارير غير صحيحة إطلاقاً ولا تعكس الواقع العملياتي للقوات الأميركية في المنطقة».

وفي منشور آخر أكدت «سنتكوم»: أن قواتها تسيطر على الأجواء من خلال عملياتها الجوية التي تنطلق من البحر، في إشارة إلى العمليات الجوية التي تنفذها القوات الأميركية في المنطقة.

وأضافت: أن «قدرة النظام الإيراني على التأثير في القوات الأميركية والشركاء الإقليميين تتراجع بسرعة في حين تتزايد القوة القتالية الأميركية بشكل مستمر».

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس: إن بلاده مستعدة لمواجهة أي تدخل بري أميركي محتمل، في ظل اتساع نطاق الحرب.

وأكد عراقجي في تصريح صحفي: أن «إيران لا ترى سبباً لإجراء مزيد من المحادثات مع واشنطن»، مشدداً على أن «طهران لم تطلب وقفاً لإطلاق النار».