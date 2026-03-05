السيسي: جهود مصرية مستمرة لوقف الحرب في الشرق الأوسط

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن مصر ما زالت تحاول القيام بجهود وساطة «مخلصة وأمينة» لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان بعد حفل إفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية: «السيسي أكد أن مصر كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب».

وشدد السيسي: على أن «الحرب الحالية هي انعكاس لخطأ في الحسابات والتقديرات»، مشيراً إلى أن «مصر واجهت الكثير من الظروف الصعبة والتحديات والإساءة في السنوات الماضية، ولكنها مارست صبراً جميلاً على الملامات والمؤمرات»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن الحرب في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات على الأسعار، مؤكداً أنه وجَّه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.

وأضافت الرئاسة المصرية أن السيسي شدد على ضرورة عدم استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب فيها، لافتاً إلى «وجود مصر في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس».