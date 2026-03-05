«الداخلية العرب»: اعتداءات إيران تقوض أمن المنطقة واستقرارها

تونس (الاتحاد)

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دول الخليج العربي والأردن.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء غير المبرر والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية، والتي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت الدول العربية سباقة في مساعيها الحميدة من أجل تحقيقها.

كما أكدت مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الدول العربية، وتأييدها لكافة التدابير التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدةً بالتصدي الذي قامت به قوات الدفاع في هذه الدول العربية للاعتداءات واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها مقدرة ما تتمتع به قواتها الأمنية من مهنية واحتراف.