اعتداء صاروخي إيراني يستهدف مصفاة في البحرين

عواصم (الاتحاد)

أكد مركز الاتصال الوطني البحريني، أمس، أنه تم بنجاح إخماد حريق محدود اندلع في أحد وحدات مصفاة «بابكو إنرجيز» إثر اعتداء صاروخي إيراني.

وقال المركز في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات فيما تواصل المصفاة عملياتها بشكل طبيعي، لافتاً إلى أنه يجري حالياً القيام بعملية تقييم شاملة للأضرار.

كما أعلنت البحرين أن منشأة في منطقة «المعامير» جنوبي البلاد تعرضت للاستهداف، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، إنها فعّلت صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى الأماكن الآمنة ومتابعة البيانات الرسمية عبر وسائل الإعلام.

وأضاف البيان: أنه «لم يتم تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو ما إذا كان قد نجم عنه سقوط صواريخ أو وقوع خسائر بشرية».

وفي وقت لاحق، نقل التلفزيون الرسمي البحريني عن مصادر مسؤولة أن منشأة في منطقة «المعامير» تعرضت لاستهداف، وأن الجهات المختصة باشرت متابعة الحادث دون إعلان مزيد من المعلومات.

بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت منذ بدء الاعتداء 75 صاروخاً و123 طائرة مسيرة استهدفت المملكة.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» أمس: أن «استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الاعتداءات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين».

وأهابت القيادة العامة بالجميع، بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير ثلاث «مسيرات» شرق محافظة الخرج، كما أعلنت عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ «كروز» في محيط مدينة الخرج.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن نجاح قواتها المسلحة في التصدي لاعتداء إيراني، استهدف دولة قطر أمس، وشمل 14 صاروخاً باليستياً و4 طائرات مسيرة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية: أن «الموجات الصاروخية بدأت اعتباراً من الساعة 11:51 ظهراً، حيث تمكنت القوات المسلحة من اعتراض 13 صاروخاً والتصدي للطائرات المسيرة الأربع بنجاح، في حين سقط الصاروخ الأخير داخل المياه الإقليمية لدولة قطر».

وشددت وزارة الدفاع: على «امتلاك القوات المسلحة القطرية كامل القدرات والإمكانيات لحماية سيادة الدولة وصون أراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي».

ودعت الوزارة، في ختام بيانها، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء الدولة. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي: إن «الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة».

وأعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق، أمس، تعرض أحد خزانات تخزين الوقود التابعة لها لحادث، مؤكدة تعليق العمليات في الموقع المتأثر بشكل مؤقت كإجراء احترازي، فيما أشارت التقييمات الأولية إلى أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي، دون تسجيل إصابات.

وأوضحت الشركة في بيان أن الحادث وقع في أحد خزانات تخزين الوقود التابعة لها، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلامة، من بينها تعليق العمليات في الموقع المتضرر مؤقتاً لحين استكمال التقييمات الفنية.

وأضافت أن الفرق المختصة باشرت على الفور عمليات التقييم والمعالجة، مؤكدة أن المؤشرات الأولية تظهر أن الأضرار مادية فقط، دون وقوع إصابات بشرية.

وأكدت الشركة أنها تتابع الموقف عن كثب مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقاً بعد استكمال التحقيقات وتحديد أسباب الحادث.