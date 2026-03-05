الاتحاد الأوروبي: إيران تسعى لتصعيد الصراع

أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن إيران ​تسعى إلى التصعيد عبر شن اعتداءات عشوائية على دول أخرى في المنطقة.

وأضافت كالاس للصحفيين، خلال زيارة إلى زوريخ "يحاول النظام حاليا ​جرّ أكبر عدد ممكن من الدول ​إلى ‌هذه الحرب".

وردا على سؤال بشأن ⁠ما ​إذا كانت إيران تحاول جرّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الصراع، وما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي استراتيجية لتجنب التدخل، اتهمت كالاس طهران بمحاولة "زرع ‌الفوضى" في المنطقة والاعتداء على دول أخرى "بشكل عشوائي".

وقالت إن ‌لدى كل من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي آليات تمكن الأعضاء من تحديد ما إذا كانوا ​بحاجة إلى طلب المساعدة. وأضافت أن هذا لم يحدث حتى الآن.

كما ذكرت أن الاتحاد الأوروبي ‌يواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية ​لخفض التصعيد في المنطقة.