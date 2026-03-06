السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية
6 مارس 2026 10:49

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية، واصفة إياها بالانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، أنها تتابع ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الذي طال سيادة ومجالات جوية لكل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة

وأكدت الأمانة رفضها القاطع لهذه التصرفات غير المبررة، التي تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسف الجهود الرامية للتهدئة والسلام، التي كانت الدول العربية سبّاقة في السعي لتحقيقها، معربةَ عن مساندتها المطلقة وتضامنها التام مع الدول العربية في كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.

وأشاد البيان بالتصدي الباسل والاحترافي لقوات الدفاع والأمن في الدول العربية المستهدفة، منوهة بيقظتها في حماية المنشآت الحيوية وسلامة المواطنين والمقيمين، ومقدرة ما تتمتع به هذه القوات من كفاءة ومهنية عالية في مواجهة هذا العدوان.

 

 

 

 

المصدر: وام
مجلس وزراء الداخلية العرب
الإمارات
السعودية
الكويت
الأردن
قطر
البحرين
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
علوم الدار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©