مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية، واصفة إياها بالانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، أنها تتابع ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الذي طال سيادة ومجالات جوية لكل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت الأمانة رفضها القاطع لهذه التصرفات غير المبررة، التي تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسف الجهود الرامية للتهدئة والسلام، التي كانت الدول العربية سبّاقة في السعي لتحقيقها، معربةَ عن مساندتها المطلقة وتضامنها التام مع الدول العربية في كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.

وأشاد البيان بالتصدي الباسل والاحترافي لقوات الدفاع والأمن في الدول العربية المستهدفة، منوهة بيقظتها في حماية المنشآت الحيوية وسلامة المواطنين والمقيمين، ومقدرة ما تتمتع به هذه القوات من كفاءة ومهنية عالية في مواجهة هذا العدوان.