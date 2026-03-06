غارات إسرائيلية مكثفة وموجات نزوح واسعة في لبنان

بيروت (الاتحاد)

شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ليلة عنيفة بعد سلسلة غارات إسرائيلية قوية هزّت المنطقة، فيما تواصلت الضربات على البقاع وجنوب لبنان عقب إنذارات إسرائيلية بالإخلاء، ما دفع آلاف الأسر للفرار من منازلها من دون أي شيء للنجاة بأرواحهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، شن 26 موجة من الضربات الجوية على ضاحية بيروت الجنوبية منذ اندلاع الحرب، مضيفاً أن الأهداف شملت مراكز قيادة زعم أنها تابعة لـ«حزب الله».

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، من «كارثة إنسانية» بعد نزوح الآلاف من بيوتهم إثر تحذيرات إسرائيلية واسعة بالإخلاء، تلتها غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال سلام في كلمة أمام سفراء دول عربية وأجنبية: إن «عواقب هذا النزوح على المستوى الإنساني والسياسي قد تكون غير مسبوقة»، محذراً من «كارثة إنسانية وشيكة».

وأكد سلّام أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل مع مختلف الشركاء الدوليين من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

وجدد رغبة لبنان في التفاوض، مؤكداً ضرورة تجنيب المنشآت والممتلكات أي أضرار في ظل التصعيد القائم. كما شدد على أن لبنان لم يختر هذه الحرب.

في السياق، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس، من التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في لبنان وأوامر الإخلاء الواسعة التي طالت أكثر من 100 بلدة وقرية في الجنوب، مشددة على أن ذلك من شأنه أن يرقى إلى التهجير القسري بموجب القانون الدولي.

وقالت المتحدثة بالنيابة عن المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي: إن غارات الاحتلال أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين في لبنان مسجلة قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الرابع من مارس الحالي، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان في قصف استهدف مبنى سكنياً في بعلبك فضلاً عن قتل عائلة أخرى من أربعة أفراد إثر غارة على مبنى في النبطية.

وأضافت أن الاحتلال دعا أمس الأول، إلى إخلاء شبه كامل للضاحية الجنوبية لبيروت التي تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في لبنان ما أثار حالة من الخوف والذعر بين السكان كما أصدر تحذيرات مماثلة في منطقة البقاع شرق لبنان. ولفتت إلى أن أوامر الإخلاء شملت كذلك جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة واسعة تضم مئات القرى والبلدات.

من جانبه قال مدير الطوارئ في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إياكي إيتو أن: إن ما يقرب من 100 ألف نازح باتوا يقيمون حالياً في مراكز إيواء جماعي.