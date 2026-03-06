السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: نزوح 118 ألف جراء اشتباكات أفغانستان وباكستان

دبابة تابعة للجيش الباكستاني تقف على الحدود مع أفغانستان (أ ف ب)
7 مارس 2026 02:43

كابول (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، نزوح نحو 118 ألف شخص من منازلهم، بينهم حوالي 115 ألفاً في أفغانستان وثلاثة آلاف في باكستان، جراء الاشتباكات الحدودية المتواصلة والغارات المتبادلة بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني.
وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أن الاشتباكات على طول الحدود المشتركة أجبرت آلاف العائلات على الفرار، محذرة من أن الوضع في أفغانستان وباكستان لا يزال متوتراً في ظل الصراع الجاري على طول الحدود. وأشارت المفوضية إلى ورود تقارير عن حركة نزوح داخلي في كلا البلدين، حيث بلغ عدد النازحين حوالي 115 ألف شخص في الجانب الأفغاني، ونحو ثلاثة آلاف شخص في باكستان.
 وصعّدت إسلام آباد عملياتها عبر شن غارات جوية جديدة وقصف مواقع متعددة في العمق الأفغاني، شملت العاصمة كابل، ومدينة قندهار، إضافة إلى استهداف قاعدة «باغرام» الجوية.

أفغانستان وباكستان
أفغانستان
باكستان وأفغانستان
الأمم المتحدة
باكستان
الجيش الباكستاني
القوات الأفغانية
مفوضية شؤون اللاجئين
