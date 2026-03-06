هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي

استهدف هجوم بصواريخ، مساء الجمعة، محيط مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة عسكرية، حسبما قالت السلطات العراقية.

وقال مسؤولان أمنيان، في وقت سابق، إن الهجوم نُفذّ بالطيران المسيّر.

إلا أن خلية الإعلام الأمني ذكرت أنه "في تمام الساعة 20,20 (17,20 ت غ) من مساء هذا اليوم، جرى إطلاق مجموعة من الصواريخ من ... قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت "سقط عدد من هذه الصواريخ في مناطق خالية بعيدة عن مطار بغداد الدولي، دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر".

وأوضح مسؤول أمني، في وقت لاحق، أن "صاروخَين وليس مسيّرتَين" سقطا داخل القاعدة العسكرية للمطار، في توضيح لمعلومات سابقة تحدثت عن إطلاق مسيرتين.

ومنذ بداية الحرب على إيران قبل نحو أسبوع، تم اعتراض العديد من الطائرات المسيرة بالقرب من مطار بغداد.