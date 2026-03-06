السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة الدفاع في «الناتو» يبحثون التطورات في الشرق الأوسط

حطام منظومة دفاع جوي تابعة لـ«الناتو» اعترضت صاروخاً إيرانياً في تركيا - أرشيفية
7 مارس 2026 02:43

بروكسل (وكالات)

قال جوزيبي ⁠كافو ‌دراجوني، رئيس ​اللجنة ⁠العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن قادة الدفاع في دول الحلف البالغ عددها 32 دولة، بحثوا، أمس، في اجتماع، عبر الفيديو، التطورات في الشرق الأوسط. 
وأوضح دراجوني، في منشور على منصة «إكس»، أن قادة الدفاع بالدول الأعضاء، عقدوا ​اجتماعاً ⁠عبر ‌الإنترنت، للاطلاع على الوضع ‌المتطور في الشرق الأوسط.
وأشار إلى المباحثات جاءت في أعقاب اعتراض «الناتو» الناجح لصاروخ باليستي أطلق من إيران باتجاه تركيا الدولة العضو في الحلف، معتبراً أن هذا الاعتراض «دليل واضح على أن قوة التحالف في الدفاع عن أعضائه ضد تهديدات الصواريخ الباليستية».

الناتو
حلف الناتو
الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط
حلف شمال الأطلسي
إيران
الاعتداءات الإيرانية
الاعتداء الإيراني
تركيا
صاروخ باليستي
الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية الإيرانية
