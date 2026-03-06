قادة الدفاع في «الناتو» يبحثون التطورات في الشرق الأوسط

بروكسل (وكالات)

قال جوزيبي ⁠كافو ‌دراجوني، رئيس ​اللجنة ⁠العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن قادة الدفاع في دول الحلف البالغ عددها 32 دولة، بحثوا، أمس، في اجتماع، عبر الفيديو، التطورات في الشرق الأوسط.

وأوضح دراجوني، في منشور على منصة «إكس»، أن قادة الدفاع بالدول الأعضاء، عقدوا ​اجتماعاً ⁠عبر ‌الإنترنت، للاطلاع على الوضع ‌المتطور في الشرق الأوسط.

وأشار إلى المباحثات جاءت في أعقاب اعتراض «الناتو» الناجح لصاروخ باليستي أطلق من إيران باتجاه تركيا الدولة العضو في الحلف، معتبراً أن هذا الاعتراض «دليل واضح على أن قوة التحالف في الدفاع عن أعضائه ضد تهديدات الصواريخ الباليستية».