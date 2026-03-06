الأمم المتحدة: التصعيد بالشرق الأوسط أجبر مئات الآلاف على النزوح

نيويورك (الاتحاد)

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، من أن التصعيد العسكري الكبير في الشرق الأوسط أجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من ديارهم ما يتطلب استجابة فورية.

وعبّرت المفوضية، في بيان، عن بالغ قلقها إزاء اضطرار نحو 100 ألف شخص على الرحيل من طهران خلال أول يومين من اندلاع الحرب يوم السبت الماضي. وأكدت المفوضية، نقلاً عن تقارير حكومية، نزوح نحو 96 ألف شخص جرّاء الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وعبّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء سلامة المدنيين والنازحين في البلدان المتضررة من الهجمات الأخيرة في المنطقة، مشددة على أنها تبذل جهوداً حثيثة لتقديم المساعدات في كافة أنحاء المنطقة.

وطالبت المفوضية بضمان المرور الآمن لجميع المدنيين الذين يحتاجون إلى التنقل أو عبور الحدود بحثاً عن ملاذ آمن.