إسبانيا تدعو إلى الحوار والدبلوماسية لإيجاد تسوية للوضع بالشرق الأوسط

مدريد (وكالات)

دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أمس، إلى الحوار والدبلوماسية لإيجاد تسوية للوضع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي لويس مونتينيغرو خلال القمة الإسبانية البرتغالية الـ 36 المنعقدة في مدينة هويلبا جنوبي البلاد.

وأضاف سانشيز «من الجيد أن تساعد الدول الحليفة بعضها بعضاً عندما تكون على صواب، ومن الجيد أيضاً التنبيه عند الوقوع في خطأ أو تقصير».

وفي السياق نفسه، دافع عن قرار إسبانيا بإرسال فرقاطة إلى قبرص ضمن إطار مهمة أوروبية، مشيراً إلى أن إسبانيا استجابت لطلب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مهام دفاعية وليس هجومية وهو ما يتماشى مع موقف إسبانيا الرافض للحرب.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البرتغالي أن «البرتغال تدعو أيضاً إلى الحوار والدبلوماسية لكنها تقف إلى جانب حلفائها الأوروبيين مثل قبرص، وإلى جانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي مثل تركيا».

وشدد مونتينيغرو على أن «البرتغال تقف أيضاً إلى جانب الولايات المتحدة في وجه إيران التي تضرب جيرانها بشكل عشوائي، وتهدد أمن وسلامة المنطقة».