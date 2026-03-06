السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تعلن مهاجمة 50 طائرة مقراً محصناً وسط طهران

تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
7 مارس 2026 02:45

طهران (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب: لا اتفاق مع إيران دون استسلام غير مشروط
«الصحة العالمية»: مخزونات الأدوية في غزة «منخفضة للغاية»

أعلنت القوات الإسرائيلية، أمس، أن نحو 50 طائرة من سلاح الجو هاجمت مقراً محصناً وسط طهران للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل في ضربة عسكرية يوم السبت الماضي.
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن القوات القول في بيان، إن «المقر تم بناؤه تحت الأرض أسفل مجمع قيادة النظام الإيراني في وسط طهران»، مضيفاً أن «المجمع يعد بمثابة موقع طوارئ مؤمن لشن العمليات القتالية، واستمر كبار مسؤولي النظام الإيراني في استخدامه بعد مقتل خامنئي».
وذكر البيان أن «النظام الإيراني بذل جهوداً كبيرة في إنشاء المجمع تحت الأرض بهدف توفير مكان لتطوير خططه العسكرية»، مشيراً إلى أنه يمتد تحت الأرض على طول شوارع بكاملها وتضمن العديد من المداخل وغرف الاجتماعات لكبار الشخصيات في النظام.
وعلى صعيد متصل، أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات بإخلاء بعض الأحياء في مدينة قم الإيرانية تمهيداً لاستهدافها.

طهران
إسرائيل
إسرائيل وإيران
علي خامنئي
وسائل الإعلام الإسرائيلية
النظام الإيراني
إيران
إيران وإسرائيل
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
علوم الدار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©