إسرائيل تعلن مهاجمة 50 طائرة مقراً محصناً وسط طهران

طهران (وكالات)

أعلنت القوات الإسرائيلية، أمس، أن نحو 50 طائرة من سلاح الجو هاجمت مقراً محصناً وسط طهران للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل في ضربة عسكرية يوم السبت الماضي.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن القوات القول في بيان، إن «المقر تم بناؤه تحت الأرض أسفل مجمع قيادة النظام الإيراني في وسط طهران»، مضيفاً أن «المجمع يعد بمثابة موقع طوارئ مؤمن لشن العمليات القتالية، واستمر كبار مسؤولي النظام الإيراني في استخدامه بعد مقتل خامنئي».

وذكر البيان أن «النظام الإيراني بذل جهوداً كبيرة في إنشاء المجمع تحت الأرض بهدف توفير مكان لتطوير خططه العسكرية»، مشيراً إلى أنه يمتد تحت الأرض على طول شوارع بكاملها وتضمن العديد من المداخل وغرف الاجتماعات لكبار الشخصيات في النظام.

وعلى صعيد متصل، أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات بإخلاء بعض الأحياء في مدينة قم الإيرانية تمهيداً لاستهدافها.