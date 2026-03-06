ترامب: لا اتفاق مع إيران دون استسلام غير مشروط

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا في حال قبولها الاستسلام غير المشروط، معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم مع طهران.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشال» أن أي «اتفاق محتمل يجب أن يترافق مع اختيار قادة إيرانيين مقبولين للولايات المتحدة»، مؤكداً أنه عند تحقيق ذلك ستعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها على مساعدة إيران للنهوض اقتصادياً.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعملون على «إنقاذ إيران من حافة الهاوية» ودعمها لتصبح أقوى اقتصادياً، مضيفاً أن إيران يمكن أن يكون لها «مستقبل عظيم».

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على نقل آلاف من رعاياها من دول الشرق الأوسط «بهدوء وسلاسة».

وأشاد بأداء وزارة الخارجية الأميركية في هذا الإطار، مؤكداً أنها «تقوم بعمل رائع في إدارة عمليات إجلاء الرعايا الأميركيين من المنطقة».

وفي السياق ذاته، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون، في بيان، إن نحو 24 ألف أميركي عادوا إلى الولايات المتحدة سالمين من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي.

وأضاف أن «هذه الأرقام لا تشمل العديد من الأميركيين الذين انتقلوا بسلام إلى دول أخرى أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط وما زالوا في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن وزارة الخارجية قدمت مساعدة مباشرة لما يقارب 13 ألف أميركي في الخارج عبر توفير التوجيه الأمني والمساعدة في ترتيبات السفر.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ نظراء له بأن الحرب على إيران من المتوقع أن تستمر لأسابيع عدة.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الأميركي قال إن التركيز العسكري حالياً ينصب على منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها ومصانعها لتدمير القدرات الصاروخية لإيران.

وأبلغت المصادر، أن روبيو قال، إن «واشنطن هدفها ليس تغيير النظام في إيران، بل أن يتولى الحكم أشخاص مختلفون».

أمنياً، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تدمير حاملة طائرات إيرانية دون طيار، وذلك خلال العمليات العسكرية المستمرة ضد إيران منذ يوم السبت الماضي.

وذكرت «سنتكوم» في بيان، أنه «تم استهداف حاملة طائرات إيرانية دون طيار بحجم حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية وهي مشتعلة الآن».

وأكد البيان أن «القوات الأميركية لا تتوانى عن تنفيذ مهمتها المتمثلة في إغراق البحرية الإيرانية بأكملها»، فيما عرضت فيديو لعملية تدمير حاملة الطائرات الإيرانية.

ونفت «سنتكوم» التقارير الإيرانية التي تفيد بإسقاط طائرة مقاتلة أميركية فوق مدينة البصرة العراقية، مؤكدة أن «هذه الشائعات عارية تماماً عن الصحة». بدوره، قال الأدميرال براد كوبر، قائد «سنتكوم»، إن النظام الإيراني استهدف 12 دولة مختلفة، وإنه يواصل تعمد استهداف المدنيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف كوبر، في بيان، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين للتعامل مع التهديدات التي تستهدف الأبرياء في أنحاء المنطقة».

في غضون ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن مجلس القيادة المؤقت في البلاد عقد اجتماعاً لمناقشة كيفية عقد جلسة لمجلس خبراء القيادة، وهي الهيئة التي ستختار المرشد الجديد للبلاد.

ويضم مجلس القيادة المؤقت كلاً من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

ولم يقدّم البيان أي جدول زمني لاختيار المرشد الأعلى، كما لم يوضح ما إذا كان مجلس خبراء القيادة سيعقد اجتماعه حضورياً أم عن بُعد للتصويت.

وكانت مبانٍ مرتبطة بمجلس خبراء القيادة، وهو هيئة تضم 88 عضواً من رجال الدين، قد تعرّضت لهجمات خلال غارات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.