هجوم يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار بغداد

هدى جاسم (بغداد)

قال مصدر أمني عراقي، إن طائرات مسيَّرة استهدفت القاعدة الأميركية «فيكتوريا» قرب مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية عراقية قولها، إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة عسكرية تضم مركزاً دبلوماسياً أميركياً قرب مطار بغداد الدولي.

وفي السياق، ذكر بيان عسكري عراقي لرئيس خلية الإعلام الأمني الفريق، سعد معن، أمس، أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيَّرتين خارج إحدى المنشآت الحيوية في محافظة البصرة دون وقوع خسائر.

وتعرض مطار البصرة الدولي ومنشآت وحقولاً نفطية إلى هجمات بالطيران المسيَّر دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أكّدت بغداد وأربيل أمس، أن الأراضي العراقية «لن تكون منطلقاً لمهاجمة دول الجوار»، وذلك وسط تقارير عن عزم مقاتلين أكراد معارضين العبور إلى إيران.

وشدّد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في اتصال على «رفض الاعتداءات التي تطال عدداً من المدن العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق، وكذلك عدم السماح لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً لمهاجمة دول الجوار»، بحسب بيانَين للجهتَين.