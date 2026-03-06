ترامب يضع شرطا لإنهاء الحرب على إيران

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، شرطا لإنهاء الحرب على إيران التي تتواصل بغارات أميركية-إسرائيلية منذ السبت الماضي.

وأكد ترامب أن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وأوضح الرئيس الأميركي، في تعليق عبر منصته "تروث سوشال"، أنه "لن يكون هناك اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط".

وقال الرئيس الأميركي إنه في حال استسلام طهران، ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنقاذ إيران "من حافة الانهيار، وجعلها أقوى اقتصاديا وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى"، لافتا الى أن ذلك سيتطلب تنصيب "قائد عظيم ومقبول".

في هذه الأثناء، هدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه سيتم تكثيف الضربات الأميركية على إيران، فيما تواصل إسرائيل قصف طهران.

وهزّت انفجارات عنيفة العاصمة الإيرانية، اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف موجات القصف منذ بدء الحرب، وفق ما أفاد مراسلون صحفيون في المكان.