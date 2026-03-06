قطر تستأنف حركة الملاحة الجوية جزئيا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الجمعة، عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تشمل هذه المرحلة تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية".

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أنها "تواصل العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة، من أجل ضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران المدني، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية".

كما تتابع الهيئة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، وستقوم بإطلاع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها.

وتنوه الهيئة إلى أهمية قيام المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران بمتابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم، مع التأكيد على أن الرحلات المشار إليها لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة، وستستأنف فور صدور إعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.