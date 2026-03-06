السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

قطر تتصدى لهجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية

شعار وزارة الدفاع القطرية
7 مارس 2026 01:45

أعلنت قطر عن تعرضها لموجات هجومية إيرانية باستخدام 10 طائرات مسيرة، الجمعة وأكدت نجاح قواتها المسلحة في التصدي لتسع منها بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل أي خسائر.

‏‏ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن وزارة الدفاع القطرية قولها، في بيان، إن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".
ودعت الوزارة الجمهور إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. 

المصدر: وكالات
طائرات مسيرة
إيران
قطر
اعتداء
