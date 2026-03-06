أذربيجان: أحبطنا هجمات إيرانية على أراضينا

قالت أذربيجان، الجمعة، إنها أحبطت هجمات إيرانية "إرهابية" على أراضيها، بما في ذلك على خط أنابيب نفط رئيسي.

يأتي إعلان باكو غداة إطلاق إيران طائرات مسيّرة على منطقة حدودية أذربيجانية.

في بيان مصوّر، قال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إنه "أحبط أعمالا إرهابية وعمليات استخباراتية في أذربيجان".

وأشار إلى أن أحد الأهداف كان خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان" الذي يمر عبر جورجيا وتركيا المجاورتين.

كما خطّطت إيران، وفق بيان الجهاز، لهجوم على السفارة الإسرائيلية في باكو، إضافة إلى هجمات على كنيس وقادة للجالية اليهودية.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن سبعة أذربيجانيين أُوقفوا في إطار التحقيق.

