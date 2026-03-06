السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكويت تتصدى لموجة من الهجمات المعادية من إيران

شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
7 مارس 2026 01:59

أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة نجحت، منذ فجر الجمعة، في التصدي لموجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المعادية القادمة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية في بيان قوله إن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيرة في شمال ووسط البلاد و14 صاروخا في جنوبها سقط منها اثنان خارج منطقة التهديد، مشيرا إلى أن هذه الهجمات الغاشمة خلفت أضرارا مادية فقط نتيجة سقوط شظايا.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إلى أن أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من الكويت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

المصدر: وام
الكويت
إيران
هجمات
