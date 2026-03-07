الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

16 قتيلاً و35 مصاباً حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة «النبي شيت» اللبنانية

16 قتيلاً و35 مصاباً حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة «النبي شيت» اللبنانية
7 مارس 2026 12:43

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، إلى 16 قتيلاً و35 مصاباً.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، إن هذه الحصيلة غير نهائية. من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في قرية برج رحال التابعة لقضاء صور جنوب البلاد. وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان، منذ فجر الاثنين الماضي إلى 217 قتيلاً و798 جريحاً.

المصدر: وام
لبنان
إسرائيل
