الأخبار العالمية

مقتل 15 مسلحاً بعمليتين أمنيتين جنوب غرب باكستان

جنود من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
7 مارس 2026 14:48

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحاً في عمليتين أمنيتين منفصلتين بإقليم «بلوشستان» جنوب غرب باكستان. وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن قوات الأمن قامت بعملية استخباراتية في منطقة «هارناي» بإقليم «بلوشستان»، بناءً على بلاغات بوجود مسلحين، وتمكنت من مداهمة المخبأ، وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 12 مسلحاً.

وأضاف البيان أن العملية الأخرى نُفّذت في منطقة «بسيمة» بإقليم «بلوشستان»، بعدما رصدت القوات وجود مسلحين، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار قتل ثلاثة مسلحين، فيما تم العثور على أسلحة وذخائر بحوزة القتلى.

المصدر: وام
باكستان
