الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتوقع حصول تغيير كبير في كوبا

ترامب في صورة جماعية مع قادة من أميركا اللاتينية
7 مارس 2026 20:30

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن كوبا "تعيش لحظاتها الأخيرة"، متوقعا "تغييرا كبيرا" في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي.
وقال ترامب، خلال قمة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا مع قادة دول في أميركا اللاتينية "سأهتم بكوبا"، مشيرا إلى إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" محتمل.
وأكد الرئيس الأميركي أن كوبا ترغب ​في ​إبرام ‌اتفاق ⁠وأنها ​تجري مفاوضات معه ومع وزير الخارجية ماركو ‌روبيو.
وفي كلمة ألقاها ‌خلال الاجتماع، قال ترامب إن ‌كوبا "وصلت إلى ​نهاية الطريق".
وأضاف "يريدون التفاوض، ويتفاوضون مع ​ماركو (روبيو) ‌ومعي وأشخاص ⁠آخرين، ‌وأعتقد ‌أن التوصل ⁠إلى اتفاق مع ​كوبا سيكون سهلا للغاية"

أخبار ذات صلة
ترامب: إيران أصبحت الطرف الخاسر وتنتظرها ضربات قاسية
ترامب: نريد اختيار رئيس لا يقود إيران إلى الحرب
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
أميركا اللاتينية
كوبا
آخر الأخبار
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اقتصاد
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اليوم 19:46
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©