ترامب يتوقع حصول تغيير كبير في كوبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن كوبا "تعيش لحظاتها الأخيرة"، متوقعا "تغييرا كبيرا" في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي.

وقال ترامب، خلال قمة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا مع قادة دول في أميركا اللاتينية "سأهتم بكوبا"، مشيرا إلى إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" محتمل.

وأكد الرئيس الأميركي أن كوبا ترغب ​في ​إبرام ‌اتفاق ⁠وأنها ​تجري مفاوضات معه ومع وزير الخارجية ماركو ‌روبيو.

وفي كلمة ألقاها ‌خلال الاجتماع، قال ترامب إن ‌كوبا "وصلت إلى ​نهاية الطريق".

وأضاف "يريدون التفاوض، ويتفاوضون مع ​ماركو (روبيو) ‌ومعي وأشخاص ⁠آخرين، ‌وأعتقد ‌أن التوصل ⁠إلى اتفاق مع ​كوبا سيكون سهلا للغاية"