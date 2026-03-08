مقتل فلسطيني وإصابة شقيقه في الضفة

رام الله (الاتحاد)



قتل شاب فلسطيني وأصيب شقيقه، أمس، برصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا تجمعاً فلسطينياً جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال ناشط في متابعة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، جنوب الخليل، إن شقيقين أصيبا برصاص المستوطنين «قتل أحدهما وأصيب الآخر».

وأضاف أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا مواشيهم وأبقارهم كالعادة في محيط منازل المواطنين بمنطقة واد الرخيم ما دفع السكان لمحاولة إبعادهم.

وتابع أن المستوطنين أطلقوا النار من مسافة صفر ما أدى إلى مقتل شخص إثر إصابته في الرقبة، وإصابة شقيقه إصابة حرجة في البطن.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذي قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى 1122 شخصاً في التصعيد المستمر بالضفة الغربية منذ بدء حرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

كما أسفر التصعيد الإسرائيلي عن إصابة نحو 11 ألفاً و700 فلسطيني واعتقال نحو 22 ألفاً، وفق معطيات رسمية.

وفي السياق، أجبرت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، أمس، 6 عائلات فلسطينية على مغادرة مساكنها في التجمع البدوي شرقي قرية العقبة شرق طوباس شمالي الضفة الغربية.