الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل فلسطيني وإصابة شقيقه في الضفة

شاب يختبئ خلف عمود خلال غارة إسرائيلية (أرشيفية)
8 مارس 2026 04:36

رام الله (الاتحاد)

قتل شاب فلسطيني وأصيب شقيقه، أمس، برصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا تجمعاً فلسطينياً جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وقال ناشط في متابعة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، جنوب الخليل، إن شقيقين أصيبا برصاص المستوطنين «قتل أحدهما وأصيب الآخر».
وأضاف أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا مواشيهم وأبقارهم كالعادة في محيط منازل المواطنين بمنطقة واد الرخيم ما دفع السكان لمحاولة إبعادهم.
وتابع أن المستوطنين أطلقوا النار من مسافة صفر ما أدى إلى مقتل شخص إثر إصابته في الرقبة، وإصابة شقيقه إصابة حرجة في البطن.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذي قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى 1122 شخصاً في التصعيد المستمر بالضفة الغربية منذ بدء حرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.
كما أسفر التصعيد الإسرائيلي عن إصابة نحو 11 ألفاً و700 فلسطيني واعتقال نحو 22 ألفاً، وفق معطيات رسمية.
وفي السياق، أجبرت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، أمس، 6 عائلات فلسطينية على مغادرة مساكنها في التجمع البدوي شرقي قرية العقبة شرق طوباس شمالي الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران تسير أسرع من المخطط
اعتداء إيراني سافر يستهدف جامعة ومحطة تحلية مياه في البحرين
فلسطين
مدينة الخليل
إسرائيل
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©