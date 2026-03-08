الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» توسّع تدخلاتها الإنسانية لدعم سكان غزة

جانب من توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة (أرشيفية)
8 مارس 2026 04:37

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، حيث شهد الأسبوع الـ121 تنفيذ سلسلة من المبادرات الإغاثية والإنسانية التي استهدفت آلاف الأسر في مختلف مناطق القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وفي إطار تعزيز التنسيق والعمل الإنساني المشترك، نظّمت العملية مائدة إفطار رمضاني جمعت عدداً من المؤسسات الدولية والعربية العاملة في المجال الإغاثي، تأكيداً على أهمية توحيد الجهود لخدمة المتضررين في قطاع غزة.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، واصلت المطابخ الشعبية التابعة للعملية تقديم الوجبات اليومية، حيث يعمل 32 مطبخاً شعبياً على إنتاج 17.920 وجبة طعام يومياً يستفيد منها نحو 89.600 شخص يومياً، كما تواصل 7 مخابز إنتاج 5.600 ربطة خبز يومياً يستفيد منها قرابة 28 ألف مستفيد يومياً.
كما نفذت العملية 13 مبادرة إنسانية خلال الأسبوع استفاد منها 6.131 شخصاً، إلى جانب توزيع 21.623 طرداً متنوعاً وفق الاحتياجات الجغرافية للمناطق المختلفة.
وفي إطار الاستجابة للمناشدات الإنسانية، تعاملت العملية مع 793 مناشدة شملت توفير الشوادر والحقائب الإغاثية والطرود الغذائية والملابس، إضافة إلى توزيع 20.234 جاكيتاً شتوياً للأسر المحتاجة.
وفي الجانب الصحي، قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ 2.115 حالة، كما جرى توزيع 50 علبة حليب أطفال، إضافة إلى 285 خيمة لإيواء الأسر المتضررة.
وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من البرامج الإنسانية المتواصلة التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وتعزيز صمود السكان في قطاع غزة.

