الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل العشرات من "قطّاع الطرق" في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا
8 مارس 2026 00:11

قُتل 45 من العصابات الإجرامية في اشتباكات بين مسلّحين والجيش في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.
وتنفّذ عصابات إجرامية، يسمّيها السكان المحليون "قطّاع طرق"، عمليات خطف جماعي للحصول على فدية، وعمليات نهب في قرى تقع في شمال غرب نيجيريا ووسطها الشمالي بشكل منتظم.
ووقعت الاشتباكات الأخيرة في منطقة كاتيسنا، وفق بيان السلطات المحلية.
وقالت السلطات إن "معركة شرسة" وقعت بين الطرفين، تمكّن الجيش فيها من "تحييد جميع قطّاع الطرق الـ45".
وأشار البيان إلى أن قطّاع طرق من ولاية زامفارا المجاورة هاجموا قرية في ولاية كانو، لكن سكان القرية تمكّنوا من صدّهم.
وعاد المهاجمون، الجمعة، لكن جنودا من قاعدة مجاورة تصدوا لهم.

أخبار ذات صلة
الجيش النيجيري يقتل 45 مسلحاً
استمرار الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
المصدر: وكالات
نيجيريا
قطاع طرق
اشتباكات
آخر الأخبار
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اقتصاد
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اليوم 19:46
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©