مقتل العشرات من "قطّاع الطرق" في نيجيريا

قُتل 45 من العصابات الإجرامية في اشتباكات بين مسلّحين والجيش في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

وتنفّذ عصابات إجرامية، يسمّيها السكان المحليون "قطّاع طرق"، عمليات خطف جماعي للحصول على فدية، وعمليات نهب في قرى تقع في شمال غرب نيجيريا ووسطها الشمالي بشكل منتظم.

ووقعت الاشتباكات الأخيرة في منطقة كاتيسنا، وفق بيان السلطات المحلية.

وقالت السلطات إن "معركة شرسة" وقعت بين الطرفين، تمكّن الجيش فيها من "تحييد جميع قطّاع الطرق الـ45".

وأشار البيان إلى أن قطّاع طرق من ولاية زامفارا المجاورة هاجموا قرية في ولاية كانو، لكن سكان القرية تمكّنوا من صدّهم.

وعاد المهاجمون، الجمعة، لكن جنودا من قاعدة مجاورة تصدوا لهم.