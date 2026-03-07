إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء السبت، أن طائرة مسيرة سقطت بعد التصدي لها قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان للخلية أنه في تمام الساعة 45 :19 من مساء السبت، تم التصدي لطائرة مسيرة قرب مطار أربيل، حيث سقطت في منطقة "كزنة" فوق مخزن للمواد البلاستيكية؛ مما أدى إلى اندلاع حريق فيه.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على جوانب مادية فقط.

تتعرض مدينة أربيل لعمليات قصف بالطيران المسير والصواريخ منذ بدء القصف الأميركي الإسرائيلي على إيران قبل أكثر من أسبوع.