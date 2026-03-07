الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل

إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل
8 مارس 2026 00:57

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء السبت، أن طائرة مسيرة سقطت بعد التصدي لها قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.
وذكر بيان للخلية أنه في تمام الساعة 45 :19 من مساء السبت، تم التصدي لطائرة مسيرة قرب مطار أربيل، حيث سقطت في منطقة "كزنة" فوق مخزن للمواد البلاستيكية؛ مما أدى إلى اندلاع حريق فيه.
وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على جوانب مادية فقط.
تتعرض مدينة أربيل لعمليات قصف بالطيران المسير والصواريخ منذ بدء القصف الأميركي الإسرائيلي على إيران قبل أكثر من أسبوع.

أخبار ذات صلة
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد
هجوم يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار بغداد
المصدر: د ب أ
العراق
أربيل
طائرة مسيرة
آخر الأخبار
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اقتصاد
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اليوم 19:46
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©