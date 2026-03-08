رئيس الأركان البريطاني: الشرق الأوسط يمر بأخطر  أحداث منذ 3 عقود

لندن (وكالات)



وصف رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني ريتشارد نايتون، أمس، منطقة الشرق الأوسط بأنها تمر حالياً بأخطر أحداث تشهدها منذ 3 عقود مضت على خلفية الحرب الجارية في إيران.

وأكد نايتون، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن «وزارة الدفاع البريطانية قامت قبل أسابيع من اندلاع الأحداث الراهنة بتعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة للدفاع عن مصالحها وحلفائها الإقليميين».

وذكر أنه «كان واضحاً منذ الوهلة الأولى بان الرد الإيراني سيكون عشوائياً وأكثر تهوراً مقارنة بالحرب الأخيرة في يونيو الماضي»، رافضاً بشدة الانتقادات ضد بلاده بأنها كانت غير مستعدة أو متأخرة للتعامل مع التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المدمرة البريطانية «ايتش ام اس دراغون» ستغادر باتجاه قبرص خلال اليومين المقبلين حالما تنتهي من تزودها بالذخائر في ميناء بورتسموث جنوبي إنجلترا.