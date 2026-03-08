ترامب: إيران أصبحت الطرف الخاسر وتنتظرها ضربات قاسية

عواصم (الاتحاد، وكالات)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران لم تعد تمثل القوة التي كانت عليها في السابق، واصفاً إياها بأنها أصبحت «الطرف الخاسر» في الشرق الأوسط، وأن هذا الوضع قد يستمر لفترة طويلة، ما لم تتغير سياساتها.

كما حذر ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أمس، من أن إيران قد تتعرض لمزيد من الضربات القاسية، لافتاً إلى أن هناك مناطق وأهدافاً إضافية قيد الدراسة للاستهداف العسكري، وفق ما جاء في منشوره.

وختم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن «الخيارات المطروحة حالياً تأتي في إطار الرد على ما وصفه بسلوك إيران خلال الفترة الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قد كتب أمس الأول على «تروث سوشيال»: «لن يكون هناك اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط».

أمنياً، أعلن الجيش الأميركي، أمس، أنه ضرب أكثر من ثلاثة آلاف هدف داخل إيران خلال الأسبوع الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها واشنطن بالاشتراك مع إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان: إن قواتها «تنفذ ضربات ضد أهداف من أجل تفكيك جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً».

وكشفت القيادة عن أن «العمليات العسكرية أدت كذلك إلى تدمير 43 سفينة إيرانية، حيث يركز الجيش الأميركي بشكل كبير على استهداف القطع البحرية الإيرانية، بما في ذلك استهداف فرقاطة في المحيط الهندي لم تكن مشاركة في الحرب».

وذكرت أن «الضربات استهدفت مراكز القيادة والسيطرة والمقر المشترك للحرس الثوري الإيراني ومقر قوات الحرس الثوري الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ومواقع الصواريخ الباليستية»، كما شملت الأهداف سفن البحرية الإيرانية والغواصات التابعة للبحرية الإيرانية ومواقع الصواريخ المضادة للسفن وقدرات الاتصالات العسكرية.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه دمر 16 طائرة إيرانية تابعة للحرس الثوري، في ضربة جوية استهدفت مطار مهرآباد في العاصمة طهران.

وقال الجيش، في بيان: «إن سلاح الجو أكمل خلال ساعات شن موجة واسعة من الغارات في أنحاء طهران، مستهدفاً بنى تحتية عسكرية في مطار مهرآباد».

وذكر أن «الغارات أسفرت عن تدمير 16 طائرة تابعة لوحدة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني».

وأشار الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ نحو 3400 ضربة على إيران منذ بدء الهجوم قبل أسبوع.

وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين: «إن نحو 7500 من الذخائر أُلقيت على أهداف داخل إيران خلال هذه العملية».