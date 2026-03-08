الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: إيران أصبحت الطرف الخاسر وتنتظرها ضربات قاسية

تصاعد الدخان جراء القصف الأميركي والإسرائيلي على طهران (رويترز)
8 مارس 2026 04:38

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران لم تعد تمثل القوة التي كانت عليها في السابق، واصفاً إياها بأنها أصبحت «الطرف الخاسر» في الشرق الأوسط، وأن هذا الوضع قد يستمر لفترة طويلة، ما لم تتغير سياساتها.
 كما حذر ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أمس، من أن إيران قد تتعرض لمزيد من الضربات القاسية، لافتاً إلى أن هناك مناطق وأهدافاً إضافية قيد الدراسة للاستهداف العسكري، وفق ما جاء في منشوره.

أخبار ذات صلة
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
السعودية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون ودول عربية وإسلامية

وختم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن «الخيارات المطروحة حالياً تأتي في إطار الرد على ما وصفه بسلوك إيران خلال الفترة الماضية».
وكان الرئيس الأميركي قد كتب أمس الأول على «تروث سوشيال»: «لن يكون هناك اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط».
أمنياً، أعلن الجيش الأميركي، أمس، أنه ضرب أكثر من ثلاثة آلاف هدف داخل إيران خلال الأسبوع الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها واشنطن بالاشتراك مع إسرائيل الأسبوع الماضي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان: إن قواتها «تنفذ ضربات ضد أهداف من أجل تفكيك جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً».
وكشفت القيادة عن أن «العمليات العسكرية أدت كذلك إلى تدمير 43 سفينة إيرانية، حيث يركز الجيش الأميركي بشكل كبير على استهداف القطع البحرية الإيرانية، بما في ذلك استهداف فرقاطة في المحيط الهندي لم تكن مشاركة في الحرب».
وذكرت أن «الضربات استهدفت مراكز القيادة والسيطرة والمقر المشترك للحرس الثوري الإيراني ومقر قوات الحرس الثوري الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ومواقع الصواريخ الباليستية»، كما شملت الأهداف سفن البحرية الإيرانية والغواصات التابعة للبحرية الإيرانية ومواقع الصواريخ المضادة للسفن وقدرات الاتصالات العسكرية.
وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه دمر 16 طائرة إيرانية تابعة للحرس الثوري، في ضربة جوية استهدفت مطار مهرآباد في العاصمة طهران.
وقال الجيش، في بيان: «إن سلاح الجو أكمل خلال ساعات شن موجة واسعة من الغارات في أنحاء طهران، مستهدفاً بنى تحتية عسكرية في مطار مهرآباد».
وذكر أن «الغارات أسفرت عن تدمير 16 طائرة تابعة لوحدة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني».
وأشار الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ نحو 3400 ضربة على إيران منذ بدء الهجوم قبل أسبوع.
وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين: «إن نحو 7500 من الذخائر أُلقيت على أهداف داخل إيران خلال هذه العملية».

الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
إيران
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©